Ruļļveida birste, Augsts / Zems, Oranžs, 400 mm
Ruļļveida suka, augsta/zema, vidēji cieta, oranža. Garums: 400 mm. Ar nodilumizturīgu mehānismu. Izteikti strukturētu grīdu un dziļu plaisu tīrīšanai. Sari: poliamīds, 0,6 mm biezi, 15-20 mm gari.
Roller brush (high-low, medium-hard, orange) with wear-resistant star-wheel mechanism and varying bristle lengths, length 400 mm. For cleaning heavily structured floors and deep crevices. Bristles: Polyamide, 0.6 mm thick, 15-20 mm long.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Oranžs
|Garums (mm)
|400
|Birstu tips
|Augsts / Zems
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1