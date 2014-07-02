Ruļļveida birste, Ciets, Zaļš, 400 mm
Ruļļveida suka, cieta, zaļa. Garums: 400 mm. Ar nodilumizturīgu mehānismu. Ļoti netīrām grīdām un pamattīrīšanai. Sari: poliamīds ar silīcija karbīdu, 0,6 mm biezi, 20 mm gari.
Roller brush (hard green) with wear-resistant star-wheel mechanism, length 400 mm. For heavily soiled floors and basic cleaning. Suitable only for insensitive floors. Bristles: Polyamide with silicon carbide, 0.6 mm thick, 20 mm long.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Zaļš
|Garums (mm)
|400
|Cietības pakāpe
|Ciets
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1