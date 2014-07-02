Ruļļveida birste, Ciets, Zaļš, 638 mm
Ruļļveida suka, cieta, zaļa. Garums: 638 mm. Ar nodilumizturīgu mehānismu. Ļoti netīrām grīdām un pamattīrīšanai. Sari: poliamīds ar silīcija karbīdu, 0,6 mm biezi, 20 mm gari.
Roller brush (hard, green) with wear-resistant star-wheel mechanism, length 638 mm. For heavily soiled floors and basic cleaning. Bristles: Polyamide with silicon carbide, 0.6 mm thick, 20 mm long. Fits brush head R 65.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Zaļš
|Garums (mm)
|638
|Cietības pakāpe
|Ciets
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.3