Ruļļveida birste, Ļoti maigs, Balta, 400 mm
Ruļļveida suka, ļoti mīksta, balta. Garums: 400 mm. Ar nodilumizturīgu mehānismu. Jutīgu grīdas segumu tīrīšanai un pulēšanai. Sari: poliamīds, 0,3 mm biezi, 20 mm gari.
Roller brush (very soft, white) with wear-resistant star-wheel mechanism, length 400 mm. Suitable for cleaning sensitive floors and polishing. Bristles: Polyamide, 0.3 mm thick, 20 mm long.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Garums (mm)
|400
|Cietības pakāpe
|Ļoti maigs
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1