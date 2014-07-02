Ruļļveida birste, Mīksts, Balta, 300 mm
Ruļļveida suka, mīksta, balta. Garums: 300 mm. Ar nodilumizturīgu mehānismu. Jutīgu grīdas segumu tīrīšanai un pulēšanai. Sari: poliamīds, 0,15 mm biezi, 11,5 mm gari.
Roller brush (soft, white) with wear-resistant star-wheel mechanism, length 300 mm. Suitable for cleaning sensitive floors and polishing. Bristles: Polyamide, 0.15 mm thick, 11.5 mm long.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Garums (mm)
|300
|Cietības pakāpe
|Mīksts
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3