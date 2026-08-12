RVF 7 Universal roller
Īpašības un ieguvumi
Viegla veltnīša nomaiņa
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
100% augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|255 x 55 x 55