S4 side brushes for wet waste
Divas slaucīšanas sānu birstes ar īpašu suku konfigurāciju mitriem atkritumiem. Piemērots S 4 līdz S 4 dvīņu slaucīšanas mašīnām.
Sānu birstes ar suku konfigurāciju, kas sastāv no standarta sariem un trīs reizes cietākiem sariem, ir ideāli piemērotas mitru atkritumu noņemšanai un saslaucīšanai. Mēs iesakām tās izmantot, piemēram, lai slaucītu salijušas un pielipušas lapas. Sānu birstes ir piemērotas S 4 līdz S 4 dvīņu mašīnām.
Īpašības un ieguvumi
Īpaša suku konfigurācija, kas sastāv no standarta saru un trīsreiz cietāku saru sajaukuma
- Uzlabots izvades spēks mitru atkritumu atbrīvošanai un slaucīšanai.
- Droši uztver pat smalkus atkritumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 250 x 50
Pielietošanas veidi
- Celiņi
- Slapjie netīrumi