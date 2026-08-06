Šarnīrveida savienojums M18x1,5
Augstspiediena šarnīrsavienojums. Pateicoties bezgalīgai leņķa regulēšanai līdz pat 120°, šis rīks ir ideāli piemērots grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez piepūles. Vienkārši pievienojiet pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.
Tīrot mašīnas, transportlīdzekļus, šasijas, fasādes, jumtus utt. ar augstspiediena tīrītājiem, var nākties sastapties ar vietām, kuras nav iespējams aizsniegt ar strūklas cauruli, vai arī to izdarīt ir grūti. Augstspiediena šarnīrsavienojums atrisina šo problēmu. Pateicoties bezgalīgai leņķa regulēšanai līdz pat 120°, jūs varat iztīrīt arī grūti aizsniedzamas zonas, neatstājot nenotīrītas vietas. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules vai pie teleskopiskās caurules.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Savienošanas vītne
|M 18
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
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