Saru siksna WRE 18-55 Battery
Neilona rezerves saru siksna bez pūlēm noņemot nezāles; piemērota ergonomiskajiem Kärcher akumulatoru nezāļu noņēmējiem WRE 18-55 un WRE 4.
Nav patīkami redzēt nezāles uz celiņiem un sienām. Vēl patīkamāk, ja nevēlamās nezāles var ātri un bez piepūles likvidēt, izmantojot Kärcher WRE 4 Battery un WRE 18-55 nezāļu noņemšanas iekārtas. Par to varam pateikties jaudīgam motoram, lielajam ātrumam un it īpaši neilona saru siksnai, kas ir maiga pret virsmām un vienlaikus ļoti efektīva. Ja saru siksna izdilst, to var ātri nomainīt bez jebkādiem instrumentiem. Ātri vien varēsiet atkal ķerties pie darba: ātri un rūpīgi noņemiet sausas sūnas un nezāles, pārlieku nesapūlējot muguru.
Īpašības un ieguvumi
Efektīvi neilona sari
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
- Vieglai saru laukuma nomaiņai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|315 x 75 x 18
Pielietošanas veidi
- Sūnas