Savienojuma adapteris sūkņiem (aksiāls/radiāls), G1
PerfectConnect savienojuma adapteris (aksiālais/radiālais) nodrošina savienojumu starp Kärcher sūkņiem ar G1 iekšējo vītni un citu ražotāju izgatavotajiem ūdens padeves savienojumiem un piederumiem, kā arī vecākiem Kärcher piederumiem.
Ar savienojuma adaptera palīdzību ātri un droši iespējams izveidot savienojumu starp sūkni ar iekšējo vītni un ūdens padeves savienojumu ar iekšējo vītni neatkarīgi no tā, vai tas ir sūknēšanas vai spiediena gals. Ideāli piemērots savienojuma adapteriem no G1 (33,3 mm) līdz G1 (33,3 mm). Vienā adaptera pusē ir standarta G1 vītne, kas darbojas pēc aksiālā blīvējuma principa (sērijas numurs [2] uz izstrādājuma), savukārt otrā pusē – standarta G1 vītne, kas darbojas pēc radiālā blīvējuma principa (sērijas numurs [1] uz izstrādājuma). BP piederumu radiālā PerfectConnect blīvējuma princips nodrošina ārkārtīgi vienkāršu un stabilu montāžu, kā rezultātā tiek garantēta netraucēta sūkņa darbība. Tādējādi Kärcher sūkņiem, kas darbojas pēc radiālā blīvējuma principa (sērijas numurs [1]) iespējams pievienot arī citu ražotāju izgatavotos piederumus, kā arī vecākus Kärcher piederumus (sērijas numurs [2]). Turklāt Kärcher PerfectConnect klāsta radiāli blīvētos piederumus (sērijas numurs [1]) iespējams pievienot visiem tradicionālajiem aksiāli blīvētajiem sūkņiem (sērijas numurs [2]).
Īpašības un ieguvumi
Savienojuma adapteris
- Ātra savienojuma izveide starp ūdens padeves ierīcēm ar iekšējo vītni un sūkni ar ārējo vītni.
Optimizēta savienojuma vītne
- Drošs adaptera blīvējums bez nepieciešamības izmantot izolācijas lenti u.c.
Nav nepieciešami instrumenti
- Savienošanai nav nepieciešams izmantot darbarīkus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|36 x 72 x 36
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.