Savienojuma elements 1" (25 mm) sūknēšanas caurulēm

Savienojuma elements, kas paredzēts hermētiskam sūkņa savienojumam bez vītnes esošo sūknēšanas cauruļu sūknēšanas galā (savietojams ar 1” diametra PE cauruli). Savienojums paredz arī PerfectConnect blīvējuma principu.

Savienojuma elementu iespējams izmantot, lai sūkņus (hermētisko savienojumu) sūknēšanas galā savienotu ar 1” PE caurulēm bez vītnēm – ideāls risinājums, lai nodrošinātu ūdens padevi no alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, cisternām vai akām, lai ūdeni izmantotu veļas mazgājamajai mašīnai, tualetes podu noskalošanai vai dārza laistīšanai. G1 ārējo vītni iespējams izmantot, lai pievienotu tirdzniecībā esošos sūknēšanas komplektus, kas ir aprīkoti ar G1 savienojuma vītni. BP piederumu radiālā PerfectConnect blīvējuma princips nozīmē to, ka tos iespējams ārkārtīgi viegli savienot un tie garantē ļoti izturīgu blīvējumu, tādējādi nodrošinot netraucētu sūkņu darbību.

Īpašības un ieguvumi
Savienojuma elements 1" sūknēšanas caurulēm bez vītnes
  • Sūkņa pievienošana 1" caurulēm bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Vītnes izmērs G1
Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 54 x 72 x 54

Aprīkojums

  • Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Pielietošanas veidi
  • Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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