SC Disposable Cloth EasyFix Mini
15 vienreiz lietojamu lupatu komplekts grīdas sprauslai EasyFix ātrai un higiēniskai cieto virsmu tīrīšanai. Dzeltenās āķa un cilpas sloksnes ļauj lupatu viegli piestiprināt.
Kad ātrums ir svarīgs, vienreizējās lietošanas lupatu komplekts EasyFix Mini ar 15 inovatīvām vienreizējas lietošanas drānām, kas izgatavotas no augstas kvalitātes absorbējoša materiāla, garantē, ka EasyFix Mini grīdas sprauslai vienmēr ir gatava svaiga lupata. Pateicoties optimālai netīrumu noņemšanai un savākšanai, vienreiz lietojamā lupata garantē rūpīgu un higiēnisku tīrīšanas rezultātu uz visām cietajām virsmām - pat stūros un ap malām. Izmantojot āķa un cilpas sistēmu, to var ātri un viegli piestiprināt pie EasyFix Mini grīdas sprauslas tvaika tīrītājam. Vienkārši uzspiediet EasyFix grīdas sprauslu uz lupatas sāniem, kur ir dzeltenas āķa un cilpas sloksnes, un lupata ir gatava lietošanai. Pēc tīrīšanas audumu var viegli izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tādējādi atbrīvojot jūs no nogurdinošajām un laikietilpīgajām pūlēm mazgāt netīras lupatas.
Īpašības un ieguvumi
Lai Jums vienmēr būtu pa rokai tīra drāniņa
- Mirdzošam tīrīšanas rezultātam.
Vienkārši un higiēniski, bez nepieciešamības kaut ko mazgāt
- Tāpēc vienreizlietojamā drāniņa atbrīvo Jūs no nogurdinošām un laikietilpīgām pūlēm, ko pieliekat, mazgājot netīrās drānas.
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Dzeltenās āķu un cilpu sistēmas sloksnes nodrošina vieglu un ātru drāniņas nostiprināšanu.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Vienreizlietojamā drāniņa pārklāj visas grīdas sprauslas malas
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.
Augstas kvalitātes un uzsūktspējas materiāls
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
Īpaši piemērots nelielām telpām un grūti sasniedzamām vietām
- Lai iegūtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus un lielāku tīrīto virsmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|270 x 118 x 3
Saderīgās iekārtas
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)