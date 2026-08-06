SH 5 Handheld
Elastīgā 5 metru sūkšanas šļūtene Kärcher rokas tīrītājiem var ņemt ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.
Piecu metru iesūkšanas šļūtene ļauj iesūkt ūdeni no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem. Šļūtene ir ārkārtīgi elastīga, tāpēc tā ir ideāli piemērota Kärcher rokas tīrītājiem.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša sūkšana
- Ātri iesūciet ūdeni no alternatīviem avotiem; alternatīva ūdens padeve rokas bezvadu spiediena mazgātājam.
Pārvietojamība
- Ūdens pieslēgums nav nepieciešams; rokas bezvadu spiediena mazgātājs ir piemērots mobilai lietošanai.
Elastīgs un viegli lietojams
- Elastīgo šļūteni ir viegli savienot un uzglabāt prom.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 250 x 60
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
Atrast SH 5 Handheld rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.