Shoulder belt
Atvieglojiet savu slodzi, izmantojot ērtu un ergonomisku plecu siksnu, kas ļauj ilgi strādāt bez paguruma. Savietojams ar daudziem Kärcher dārza darbarīkiem, kas darbināmi ar akumulatoru.
Ergonomiskā plecu siksna ļauj ilgāk strādāt ar Kärcher dārza darbarīkiem, kas darbināmi ar akumulatoru, nejūtot fizisko slodzi. To ir ērti lietot, atvieglojot iekārtas svaru. Savietojams ar nezāļu noņēmējiem WRE 4 Battery, WRE 18-55, lapu pūtējiem un sūcējiem BLV 36-240 un BLV 18-200, kā arī citiem dārza darbarīkiem, kas darbināmi ar akumulatoru.
Īpašības un ieguvumi
Plecu spilventiņš ar gumijas pārklājumu
- Maksimālam darba komfortam.
Regulējama plecu siksna
- Pielāgojams dažādiem ķermeņa izmēriem.
Drošības slēdzis
- Ja rīks velk pārāk daudz, siksna tiek atvērta neatkarīgi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 60 x 50