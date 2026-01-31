Side broom
Divas slaucīšanas sānu birstes ar īpašu suku konfigurāciju mitriem apstākļiem. Piemērotas S 500 līdz S 650 uzkopšanas mašīnām.
Sānu birstes ar suku konfigurāciju, kas sastāv no standarta sariem un trīs reizes cietākiem sariem, ir ideāli piemērotas mitru atkritumu noņemšanai un saslaucīšanai. Mēs iesakām tās izmantot, piemēram, lai slaucītu salijušas un pielipušas lapas. Sānu birstes ir piemērotas S 500 līdz S 650 iekārtām.
Īpašības un ieguvumi
Īpaša suku konfigurācija, kas sastāv no standarta saru un trīsreiz cietāku saru sajaukuma
- Uzlabots izvades spēks mitru atkritumu atbrīvošanai un slaucīšanai.
- Droši uztver pat smalkus atkritumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Pelēks
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|252 x 252 x 51
Pielietošanas veidi
- Celiņi
- Slapjie netīrumi