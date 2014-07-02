Šļakatu sargs
Netīrumu tīrītāja šļakatu sargs aizsargā no apšļakstīšanas laikā, kad tiek tīrīti stūri un malas. Der visiem Kärcher netīrumu tīrītājiem (izņemot 4.763-184).
Īpašības un ieguvumi
Aizsargs pret šļakatām
- Lieliski piemērots stūru un malu tīrīšanai bez šļakatām.
Kompakts dizains
- Aizsargā pret aizmugures šļakatām, tīrot stūrus un malas
Nepārspējams sniegums
- Notīra nejutīgas virsmas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|192 x 193 x 176
Pielietošanas veidi
- Kāpnes
- Visapkārt mājai un dārzam