Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)
Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.
Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. The wet blasting attachment is connected to the lance (replaces high-pressure nozzle).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4
Piederumi
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