Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda spole, 20 m
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|20
|Temperatūra (°C)
|maks. 150
|Maks. spiediens (bar)
|200
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.4
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes spole
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