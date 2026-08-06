Šļūtenes spoles piederumu komplekts HDS kompaktās klases ierīcēm, 20 m
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|20
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.4
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes spole
Piederumi
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