Smalka sieta ūdens filtrs, 100 μm, R 1"
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 μm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".
Fine-mesh water filter 100 μm, suitable for temperatures up to max. 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Connects to high-pressure cleaner. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens savienotājs (collās)
|1″
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
Saderīgās iekārtas
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 5/11 P
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
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