Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai
Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.
Stainless steel lance for effective and easy underbody and wheel arch cleaning. Without high-pressure nozzle.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (mm)
|700
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.7
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