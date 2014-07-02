Smidzinātājs tīrīšanai ar putām, 1200 l/h -
Īsa, parocīga putu pūšanas ierīce ar maināmu strūklu un 1 litra mazgāšanas līdzekļa tvertni. Kompaktās konstrukcijas dēļ tā ir ideāla mašīnu tīrīšanai.
Short, handy foam lance with adjustable spray angle with 1 litre detergent tank. Kärcher foam lance is ideal for cleaning cars due to its compact design. Further features: Rotating connector (M 22 x 1.5) and variable detergent dosage via control on lance.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|maks. 1200
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
Piederumi
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