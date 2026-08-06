Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|700 - 800
|Sprauslas izmērs ( )
|45
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Dozēšana (%)
|1 - 2 - 4
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
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