Spiediena kompensācijas šļūtene

Spiediena kompensācijas šļūtene tiek izmantota starp augstspiediena sūkņiem un cieto cauruļu sistēmām.

Ideal for compensating pressure fluctuations in domestic water supply systems. Noise reducing hose 1 m 3/4" for use between high-pressure pumps and rigid pipe systems. Flexible, silicone inner liner compensates pressure fluctuations. The flexible inner lining expands to prevent pumps being started and stopped. Also reduces vibrations. This results in a substantial noise reduction. Pressure hose with 1" connecting thread (33.3 mm) at both ends.

Īpašības un ieguvumi
Elastīga iekšējā šļūtene izgatavota no silikona
  • Elastīgās iekšējās šļūtenes izplešanās novērš sūkņa sporādisku ieslēgšanos un izslēgšanu spiediena krituma gadījumā. Tas kompensē spiediena kritumu, un sūknis darbojas droši.
Elastīga šļūtene
  • Tā rezultātā rodas mazāk vibrāciju, un trokšņa pārnešana uz cieto cauruļvadu sistēmu ir ievērojami samazināta.
Savienojuma šļūtene cietajiem cauruļvadiem
  • Lai izveidotu savienojumu ar ūdens padeves sūkni. Cauruļvadu sistēmas parasti nesasniedz sūkņa uzstādīšanas vietu. Sūkni ieteicams savienot ar cauruļvadu, izmantojot elastīgu šļūteni.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 3/4″
Šļūtenes garums (m) 1
Krāsa melna
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 270 x 275 x 55
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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