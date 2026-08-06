Splash guard *INT
Mobilā āra tīrītāja caurspīdīgais šļakatu aizsargs aizsargā lietotājus un apkārtni no izsmidzināta ūdens, un to ir viegli uzglabāt, saliekot kopā (četrās pakāpēs).
Jums patiks, kā no svaigi mazgātā velosipēda krīt ūdens pilītes un viss atkal spīd kā jauns. Pašam saslapināties mazgāšanas laikā gan nav tik patīkami. Lai to novērstu, izcilajam mobilajam āra tīrītājam OC 3 un visiem modeļiem ir pieejams uzticams pretšļakatu aizsargs, kas īpaši aizsargā lietotāju un apkārtni no nevēlamas dušas. Lai tīrīšanas laikā nodrošinātu labāku virzienu, virsma ir caurspīdīga. To var ātri un vienkārši savienot ar smidzināšanas pistoli, kā arī ir iespējams to savienot ar esošo plakano vai detaļu sprauslu. Pēc lietošanas elastīgo šļakatu aizsargu var viegli noņemt, jo to četrās pakāpēs var salocīt, piemēram, piederumu kastē, lai tas būtu kārtīgi iepakots. Šis pretšļakatu aizsargs nav saderīgs ar K 2 līdz K 7 klases mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Aizsargs pret šļakatām
- Uzticami aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināta ūdens.
Caurspīdīgs materiāls
- Uzlabota vadība tīrīšanas laikā.
Divas siksnas
- Garantē vienkāršu pretšļakatu un smidzināšanas pistoles savienojumu.
Var salocīt četros soļos
- To var viegli uzglabāt piederumu kastē.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|136 x 100 x 100
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Bērnu ratiņi
- Teltis, kempinga piederumi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Kukaiņu tīkliņš