Splash guard *INT

Mobilā āra tīrītāja caurspīdīgais šļakatu aizsargs aizsargā lietotājus un apkārtni no izsmidzināta ūdens, un to ir viegli uzglabāt, saliekot kopā (četrās pakāpēs).

Jums patiks, kā no svaigi mazgātā velosipēda krīt ūdens pilītes un viss atkal spīd kā jauns. Pašam saslapināties mazgāšanas laikā gan nav tik patīkami. Lai to novērstu, izcilajam mobilajam āra tīrītājam OC 3 un visiem modeļiem ir pieejams uzticams pretšļakatu aizsargs, kas īpaši aizsargā lietotāju un apkārtni no nevēlamas dušas. Lai tīrīšanas laikā nodrošinātu labāku virzienu, virsma ir caurspīdīga. To var ātri un vienkārši savienot ar smidzināšanas pistoli, kā arī ir iespējams to savienot ar esošo plakano vai detaļu sprauslu. Pēc lietošanas elastīgo šļakatu aizsargu var viegli noņemt, jo to četrās pakāpēs var salocīt, piemēram, piederumu kastē, lai tas būtu kārtīgi iepakots. Šis pretšļakatu aizsargs nav saderīgs ar K 2 līdz K 7 klases mazgātājiem.

Īpašības un ieguvumi
Aizsargs pret šļakatām
  • Uzticami aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināta ūdens.
Caurspīdīgs materiāls
  • Uzlabota vadība tīrīšanas laikā.
Divas siksnas
  • Garantē vienkāršu pretšļakatu un smidzināšanas pistoles savienojumu.
Var salocīt četros soļos
  • To var viegli uzglabāt piederumu kastē.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa Balta
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 136 x 100 x 100
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Bērnu ratiņi
  • Teltis, kempinga piederumi
  • Apavi, pārgājienu zābaki
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
  • Kukaiņu tīkliņš
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija