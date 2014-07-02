Sprausla automašīnām, ID 35, 90 mm
Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.
Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Platums (mm)
|90
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 130 x 100
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Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Īpaši izstrādāts transportlīdzekļu salonu rūpīgai tīrīšanai