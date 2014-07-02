Sprauslu komplekts mitrās strūklas blokam 075
Nozzle pack for wet-blasting nozzle for items 28 / 29 Consisting of wet-blasting nozzle and nozzle insert – only in conjunction with wet-blasting attachment 4.762-010/ -022
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
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