Augstākās kvalitātes mikrošķiedra
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drāniņas piestiprināšana grīdas uzgalim, to vienkārši piespiežot tam klāt.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
- Ja vēlaties nošķirt atsevišķu drāniņu pielietojumu , piemēram, virtuvei un vannasistabai, to iespējams atzīmēt laukumā uz kājas saites.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
Abrazīvs mikrošķiedras audums rokas sprauslai ar abrazīvām un mīkstām mikrošķiedrām
- Optimāla kaļķakmens un ziepju nosēdumu noņemšana, pateicoties abrazīvajām šķiedrām.
Augstas kvalitātes mikrošķiedras pulēšanas drāna
- Pulēšana, neatstājot svītras
- Izcila ūdens uzsūkšana