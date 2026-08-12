Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla netīrumu noņemšana un augsts netīrumu savākšanas līmenis izciliem tīrīšanas rezultātiem.
Integrēti sari
- Spītīgu netīrumu bez piepūles noņemšanai.
- Pat plaisas un nevienmērīgas grīdas kļūst mirdzoši tīras.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|246 x 136 x 56
Pielietošanas veidi
- Akmens grīdas
- Pat noturīgi netīrumi
- Flīžu šuves