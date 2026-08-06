Stone roller set
Noturīgu cieto grīdu un netīro plaisu tīrīšana var būt ļoti vienkārša: Ar divdaļīgu akmens veltņu komplektu izturīgu netīrumu noņemšanai. Piemērots mazgāšanai veļas mašīnā līdz 60°C.
Divdaļīgais akmens veltņu komplekts ir ideāls palīgs dziļai tīrīšanai uz cietām grīdām, piemēram, akmens vai keramikas (tomēr ne jutīgām dabīgā akmens grīdām, piemēram, marmoram vai terakotai); tas ir piemērots visiem Kärcher grīdas tīrīšanas līdzekļiem. Pateicoties integrētajiem sariem, akmens veltņu komplekts viegli noņem noturīgus netīrumus un piešķir pat spraugām, savienojumiem un nelīdzenām virsmām īstu spīdumu. Piemērots mazgāšanai veļas mašīnā līdz 60°C.
Īpašības un ieguvumi
Integrēti sari
- Spītīgu netīrumu bez piepūles noņemšanai.
- Pat plaisas un nevienmērīgas grīdas kļūst mirdzoši tīras.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60