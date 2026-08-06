Suction kit, 3.5 m

Gatavs savienošanai un vakuuma drošs: sūkšanas komplekts, ieskaitot 3,5 m iesūkšanas šļūteni, iesūkšanas filtru, pretvārstu un PerfectConnect blīvēšanas principu. Ideāli piemērots dārza sūkņiem un ūdensapgādei mājsaimniecībā.

846/5000 Instalācijas komplektu var savienot tieši ar sūkni, un tajā ir vakuuma necaurlaidīga 3,5 metru sūkņa iesūkšanas šļūtene ar diametru 3/4", lai iesūktu ūdeni no alternatīviem avotiem. Aprīkots ar iesūkšanas filtru un pretvārstu; sūkšanas komplektu ir ārkārtīgi viegli savienot ar dārza sūkņu, elektronisko palīgsūkni un mājas sūkņiem mājsaimniecības ūdens apgādei. Integrētais pretvārsts ir ideāls, lai novērstu iesūknētā ūdens aizplūšanu un saīsinātu atkārtotas iesūkšanas laiku. Var izmantot arī kā spirālveida šļūtenes komplekta pagarinājumu. Sūkņiem ar G1 (33,3 mm) savienojuma vītni. BP piederumu Kärcher PerfectConnect blīvēšanas princips nozīmē arī to, ka tos var ārkārtīgi viegli salikt, piedāvājot ļoti uzticamu blīvējumu, lai nodrošinātu netraucētu sūkņa darbību.

Īpašības un ieguvumi
Pilnībā nokomplektēta un izmantošanai gatava hermētiska spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un mehānismu aizsardzībai pret ūdens atpakaļplūsmu.
  • Vienkārši un ērti piestiprināms pie sūkņa ūdens ieguvei.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Garums (m) 3.5
Vītnes izmērs G1
Diametrs 3/4″
Krāsa melna
Svars (kg) 0.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 80 x 380 x 380

Aprīkojums

  • Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Pielietošanas veidi
  • Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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