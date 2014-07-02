Sūkņa adapteris ar drošības vārstu, mazs

Sūkņa adapteris ar drošības vārstu pret vakuumu noturīgam sūkšanas šļūteņu savienojumam ar sūkņiem (piemēram, dārza sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem).

Pump adapter for vacuum-resistant connection of suctions hoses to garden pumps and high-pressure pumps for domestic use. Adapter is ideal for pumps with 1" connecting thread (33.3 mm) and 3/4" or 1" hoses. Includes union nut, hose clamp, washer and check valve. Check valve can be used in submersible pumps or submersible pressure pumps to prevent water flowing back into the pump. Otherwise, a washer is used instead of the check valve.

Īpašības un ieguvumi
Savienojuma elements
  • Šļūtenes vakuuma izturīgai savienošanai ar sūkni
Pagriežama vītne
  • Sūkņa savienotāja piestiprināšanai pie sūkņa, it īpaši, ja šļūtene jau ir uzstādīta uz sūkņa savienotāja.
3/4" un 1" šļūtenēm
  • Atbilstošo savienojuma daļu var izmantot atkarībā no šļūtenes lieluma.
Ietver plakanu blīvējumu
  • Noslēdz savienojuma daļu ar sūkni, lai no tā nevarētu izplūst ūdens
Ietver pretvārstu
  • Novērš jau iesūknētā ūdens aizplūšanu. Īpaši ieteicams izmantot zemūdens sūkņus un zemūdens spiediena sūkņus.
Komplektā šļūtenes skava
  • Šļūtenes piestiprināšanai pie sūkņa savienotāja
Specifikācijas

Tehniskie dati

Izmēri Piemērots 3/4" un 1" šļūtenēm
Vītnes izmērs G1
Krāsa melna
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 41 x 65 x 41
Pielietošanas veidi
  • Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
  • Ideāli piemērots izmantošanai appludinātās platībās
  • Mājai un pagrabam, kas cietuši no applūšanas (piemēram, dēļ bojātas veļas mazgājamās mašīnas vai gruntsūdens nonākšanas pagrabā)
  • Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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