Sūkņa priekšējais filtrs, liels
Sūkņa priekšējais filtrs aizsargā dārza sūkņus, elektroniskos sūkņus un mājsaimniecībā izmantojamos sūkņus pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm. Filtrs paredz arī PerfectConnect blīvējuma principu stabilam blīvējumam.
Sūkņa priekšējais filtrs ir piemērots visiem tradicionālajiem dārza sūkņiem, elektroniskajiem sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamajiem sūkņiem ar G1 savienojuma vītni (33,3 mm), jo īpaši ierīcēm bez integrētiem filtriem ar plūsmas ātrumu līdz 6000 l/h. Priekšējais filtrs nodrošina efektīvu sūkņa aizsardzību pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm, tādējādi pagarinot ierīces kalpošanas laiku. Filtra ieliktni iespējams izņemt, lai to notīrītu. Smalkā filtra sieta caurumu izmērs ir 250 µm (0,25 mm). BP piederumu radiālā PerfectConnect blīvējuma princips nodrošina ārkārtīgi vienkāršu un stabilu montāžu, kā rezultātā tiek garantēta netraucēta sūkņa darbība.
Īpašības un ieguvumi
Izņemams filtrs
- Filtru iespējams tīrīt zem tekoša ūdens, un tas nozīmē, ka filtru iespējams izmantot neierobežotu reižu skaitu.
Sūkņa priekšējais filtrs, liels
- Sūkņiem, kas darbojas līdz pat 6000 l/h ūdens plūsmas apstākļos.
Sākuma filtrs
- Sūkņa papildu aizsardzībai pret raupjām netīrumu daļiņām vai smiltīm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Izmēri
|Līdz pat 6000 l/h : 250 μm (0.25 mm)
|Spiediens (bar)
|8
|Sieta acs izmērs (mm)
|0.25
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 220 x 316
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Nodrošina iegremdējamā sūkņa aizsardzību pret rupjām netīrumu daļiņām.