Sūknēšanas komplekts, 7,0 m

Ideāls sūknēšanas komplekts dārza sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamajām ūdens padeves ierīcēm. Komplektā ietilpst tūlītējai pievienošanai gatava sūknēšanas šļūtene ar sūknēšanas filtru, vienvirziena vārsts un blīvējums atbilstoši PerfectConnect principam.

Hermētiskā 7 m sūknēšanas šļūtene ar sūknēšanas filtru un 3/4” diametru ir ideāli piemērota ūdens ieguvei no alternatīviem avotiem, un tā nodrošina īpaši efektīvu blīvējumu un netraucētu sūknēšanu, pateicoties PerfectConnect blīvējuma principam. Integrētais vienvirziena vārsts novērš sūknētā ūdens nonākšanu atpakaļ ūdens ieguves avotā, tādējādi samazinot atkārtotas sūknēšanas laiku. Sūknēšanas komplektu iespējams vienkārši pievienot dārza sūkņu, elektronisko sūkņu un mājsaimniecībā izmantoto sūkņu sūknēšanas galam, lai nodrošinātu ūdens padevi mājsaimniecībai. Pieslēgumu komplektu iespējams izmantot arī kā sūknēšanas šļūtenes pagarinājumu. Paredzēts sūkņiem ar G1 (33,3 mm) savienojuma vītni.

Īpašības un ieguvumi
Pilnībā nokomplektēta un izmantošanai gatava hermētiska spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un mehānismu aizsardzībai pret ūdens atpakaļplūsmu.
  • Vienkārši un ērti piestiprināms pie sūkņa ūdens ieguvei.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Garums (m) 7
Vītnes izmērs G1
Diametrs 3/4″
Krāsa melna
Svars (kg) 1.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 120 x 380 x 380

Aprīkojums

  • Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Pielietošanas veidi
  • Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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