Sūknēšanas šļūtene caurulēm
Darbam gatava vakuumizturīga sūknēšanas šļūtene sūkņu savienošanai ar akām vai caurulēm sūknēšanas pusē. Mājsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem.
Lietošanai gatava, pret vakuumu izturīga spirālveida šļūtene 3/4 ", 0,5 m vispārējai lietošanai. Piemērota savienošanai ar augstspiediena sūkņu iesūkšanas daļu lietošanai mājās. Sūkšanas šļūtene ar 1" savienojošo vītni (33,3 mm) abos galos. Ļoti elastīga, lai ievērojami samazinātu troksni pastāvīgas darbības iekārtās. Piezīme: Iesūkšanas šļūteni nedrīkst izmantot kā spiediena šļūteni!
Īpašības un ieguvumi
Vakuumizturīgs sūkņa savienojums ar cauruļu akām un cauruļvadiem
- Pievienojot sadzīves ūdens padeves sūkni, šo šļūteni var izmantot kā elastīgu savienojumu iesūkšanas pusē, lai panāktu savienojumu starp sūkni un cauruļvadu sistēmu, kas arī nepārraida troksni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|0.6
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|600 x 50 x 50
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.