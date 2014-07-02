Sūknēšanas šļūteņu komplekts, 3,5 m
Tūlītējai lietošanai gatava vakuumizturīga spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un aizsargu pret atpakaļpadevi dārza sūkņiem un augstspiediena sūkņiem. Ideāla sūknēšanas šļūtenes pagarinājumam.
Complete, ready to use vacuum-resistant spiral hose 1", 3.5 m for general use. With suction filter and backflow preventer for connecting to the suction side of garden pumps and high-pressure pumps for domestic use. Can also be used for suction hose extension. Prevents the backflow of water and shortens the priming time. For use with the aforementioned pumps with 1" connecting thread (33.3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Pilnībā nokomplektēta un izmantošanai gatava hermētiska spirālveida šļūtene ar sūknēšanas filtru un mehānismu aizsardzībai pret ūdens atpakaļplūsmu.
- Ērtai un ērtai savienošanai ar sūkņiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|3.5
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 415 x 55
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.