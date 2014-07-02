Sūkšanas caurule DN32, melna
Metāla sūkšanas caurule (DN 32, garums 0,5 m) ar melnu plastmasas pārklājumu, piemērota kā pagarinājums, piemēram, griestu sūkšanai.
Metal suction tube (DN 32, length 0.5 m) with black plastic coating, suitable as an extension, e.g. vacuuming ceilings.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 32
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Materiāls
|Tērauds
|Garums (mm)
|500
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|500 x 32 x 32