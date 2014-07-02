Sūkšanas caurule DN35
Ar hromu pārklāta metāla sūkšanas caurule (DN 35, 1 x 0,5 m), standartā praktiski visiem viena motora rūpnieciskajiem NT putekļu sūcējiem.
Chromium-plated metal suction tube (DN 35, 1x0.5 m), standard for virtually all single-motor industrial NT vacuum cleaners.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Materiāls
|Hromēts tērauds
|Garums (mm)
|505
|Krāsa
|Sudraba
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|505 x 39 x 39