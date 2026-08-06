Sūkšanas galvas nosegvāciņš FC5 (dzeltens)
Uzlabotais sūkšanas galviņas vāciņš nodrošina efektīvāku netīrumu savākšanu. Lielisks veidz uzlabot agrāk iegādāto FC 5 iekārtu, kuras aprīkotas ar aprīkotas ar vecā tipa nosegvāciņu.
Atvadies no putekļiem uz grīdas: jaunais sūkšanas galvias nosegvāciņš priekš FC 5, ar integrētoķemmīti un paplašināto gaisa kanālu nodrošina efektīvu rupjo netīrumu savākšanu, tādējādi uzlabojot uzkopšanas kvalitāti. Ideāls papildinājums visām dzeltenajām FC 5 iekārtām, kuras nav vēl aprīkotas ar šo vāciņu.
Īpašības un ieguvumi
Integrēts vītņu pacēlājs
- Integrētās rievas ļauj vēl labāk uzņemt putekļu vērpetes un citas rupjās daļiņas.
Plašāks iesūkšanas kanāls
- Efektīva lielāku daļiņu, piemēram, matu vērpešu, savākšana.
Viegli nomaināms
- Ierīces jauno vāciņu ir ātri un viegli nomainīt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 100 x 34