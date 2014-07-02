Sūkšanas šļūtene ir pieejama vairumā
Pret vakuumu izturīgo spirālveida šļūteni var sagriezt nepieciešamajā garumā iegremdējamiem, dārza, iegremdējamiem spiediena sūkņiem un augstspiediena sūkņiem.
Vacuum-resistant spiral hose 3/4", 25 m available in bulk for general use. Hose can be cut to the required length. Can be used together with Kärcher adapters and Kärcher suction filters as individual sets. Ideal for connection to submersible pumps, garden pumps, submersible pressure pumps, high-pressure pumps for domestic use.
Īpašības un ieguvumi
Iespējams iegādāties dažādos garumos
- Šļūtenes var sagriezt pēc atsevišķa garuma. Var izmantot kā atsevišķus sūkšanas šļūtenes komplektus kopā ar savienojuma daļām un iesūkšanas filtriem.
Vakuumizturīga spirālveida šļūtene
- Elastīga šļūtene ūdens ņemšanai un ūdens sūknēšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|25
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 380 x 152
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.