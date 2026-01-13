T 4xx 2020 SZ KTC
Augstas kvalitātes rezerves sprauslas garantē ērtu sprauslu nomaiņu un ir piemērotas T-Racer T 7 Plus, T 5 un T 450 virsmu tīrītājiem. Ietver sprauslas dažādām spiediena mazgāšanas iekārtu veiktspējas klasēm.
Augstas kvalitātes rezerves sprauslas nozīmē to, ka T-Racer T 7 Plus, T 5 un T 450 virsmu tīrītāju piederumu sprauslas var ātri un viegli nomainīt. Ietver trīs sprauslu pārus dažādām spiediena mazgātāju veiktspējas klasēm un divas kronšteinus to nostiprināšanai. T-Racer T 7 Plus un T 450 komplektā ietilpst strāvas sprausla stūru un malu tīrīšanai, kā arī skalošanas sprausla notīrītās vietas skalošanai.
Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
- Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
- Augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam.
Augstspiediena - plakana strūkla
- Noturīgu netīrumu vienmērīga tīrīšana un noņemšana.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Efektīva netīrumu noņemšana un tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|17 x 17 x 18
Citiem modeļiem sazinietes ar mūsu servisa partneiem vai Kärcher mazumtirgotājiem