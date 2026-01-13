T 4xx 2020 SZ KTC

Augstas kvalitātes rezerves sprauslas garantē ērtu sprauslu nomaiņu un ir piemērotas T-Racer T 7 Plus, T 5 un T 450 virsmu tīrītājiem. Ietver sprauslas dažādām spiediena mazgāšanas iekārtu veiktspējas klasēm.

Augstas kvalitātes rezerves sprauslas nozīmē to, ka T-Racer T 7 Plus, T 5 un T 450 virsmu tīrītāju piederumu sprauslas var ātri un viegli nomainīt. Ietver trīs sprauslu pārus dažādām spiediena mazgātāju veiktspējas klasēm un divas kronšteinus to nostiprināšanai. T-Racer T 7 Plus un T 450 komplektā ietilpst strāvas sprausla stūru un malu tīrīšanai, kā arī skalošanas sprausla notīrītās vietas skalošanai.

Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
  • Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
  • Augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam.
Augstspiediena - plakana strūkla
  • Noturīgu netīrumu vienmērīga tīrīšana un noņemšana.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
  • Efektīva netīrumu noņemšana un tīrīšana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 17 x 17 x 18

Citiem modeļiem sazinietes ar mūsu servisa partneiem vai Kärcher mazumtirgotājiem

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija