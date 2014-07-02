T-Racer uzgaļi rezervei, dzelteni K6 – K7

Ļoti kvalitatīvi dzelteni uzgaļi rezervei T-Racer uzgaļiem. Piemēroti uzgaļu aizstāšanai K6 – K7 sērijām ( T 300, T 400).

High-quality, yellow replacement nozzles for T-Racer nozzles. Suitable for nozzle replacement for K6 and K7 series (T 300, T 400).

Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
  • Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
  • Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Augstspiediena - plakana strūkla
  • Vienmērīgi attīra un notīra noturīgus netīrumus.
  • Laba zonas veiktspēja - ideāls lielu platību tīrīšanai.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
  • Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 90 x 125 x 30
Saderīgās iekārtas
