T-Racer uzgaļi rezervei, dzelteni K6 – K7
Ļoti kvalitatīvi dzelteni uzgaļi rezervei T-Racer uzgaļiem. Piemēroti uzgaļu aizstāšanai K6 – K7 sērijām ( T 300, T 400).
High-quality, yellow replacement nozzles for T-Racer nozzles. Suitable for nozzle replacement for K6 and K7 series (T 300, T 400).
Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
- Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
- Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Augstspiediena - plakana strūkla
- Vienmērīgi attīra un notīra noturīgus netīrumus.
- Laba zonas veiktspēja - ideāls lielu platību tīrīšanai.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 125 x 30