T-Racer uzgaļi rezervei, pelēki, K2 – K5
Ļoti kvalitatīvi, pelēki uzgaļi rezervei T-Racer uzgaļiem. Piemēroti uzgaļu aizstāšanai K2 – K5 sērijām (T 250, T 300, T 400).
High-quality, grey replacement nozzles for T-Racer nozzles. Suitable for nozzle replacement for K2 – K5 series (T 250, T 300, T 400).
Īpašības un ieguvumi
Rezerves sprausla
- Ātra un ērta veco sprauslu nomaiņa.
- Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Augstspiediena - plakana strūkla
- Vienmērīgi attīra un notīra noturīgus netīrumus.
- Laba zonas veiktspēja - ideāls lielu platību tīrīšanai.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 125 x 30