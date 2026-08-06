Tapsējuma uzgalis mājdzīvnieku spalvu savākšanai
Īpaši plats mīksto mēbeļu uzgalis, kas nodrošina uzticamu netīrumu, īpaši dzīvnieku spalvu, noņemšanu no tekstila mājās un automašīnā. Paredzēts lietošanai ar WD slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējiem un SE mazgājošajiem putekļsūcējiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|NW 35
|Darba platums (mm)
|180
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|180 x 75 x 95
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35
- WD 3 V-19/6/20 (YYY)
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 25L S 2,2m 6m *EU
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pielietošanas veidi
- Automašīnas bagāžas nodalījums
- Aizmugurējais sēdeklis
- Automašīnas sēdekļi
- Kāju paklājiņš
- Kāju paklāji
- Mājdzīvnieku gultas
- Mīkstās mēbeles
- Mīkstās mēbeles
- Matrači
- Tekstili mājsaimniecībā, piemēram, aizkari vai spilvenu pārvalki