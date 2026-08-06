Textile care nozzle für SC
Tekstila kopšanas uzgalis apģērba un tekstila atsvaidzināšanai un izlīdzināšanai, kā arī efektīvai smaku novēršanai. Ar integrētu pūku noņēmēju.
Tekstila kopšanas uzgalis apģērba un tekstila atsvaidzināšanai un izlīdzināšanai, kā arī efektīvai smaku novēršanai. Praktisko tekstila kopšanas sprauslu var izmantot, pakarot drēbes un tekstilizstrādājumus ērtā un vietu taupošā veidā. Integrētais pūku noņemšanas līdzeklis noņem pūkas vienā mirklī.
Īpašības un ieguvumi
Pūku noņēmējs
- Viegla pūku un matu noņemšana no tekstilmateriāliem
Konsekventa tvaika izvade uz tekstila sprauslas
- Iespējama optimāla tekstilizstrādājumu izlīdzināšana
- Iespējama optimāla tekstilizstrādājumu atsvaidzināšana
Slaida forma
- Viegla piedurkņu gludināšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|340 x 43 x 39
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Premium (balts)
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium
Pielietošanas veidi
- Drēbju un audumu atsvaidzināšanai
- Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās
- Sausie netīrumi