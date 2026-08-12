Tīrīšanas drānas flīzēm

Pateicoties abrazīvajām un absorbējošajām šķiedrām, flīžu drāna ir lieliski piemērota netīrumiem uz flīzēm, plaisās un šuvēs. Ar āķa un cilpas stiprinājumu var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4.

KV 4 flīžu drānu var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4, izmantojot āķa un cilpas stiprinājumu. Pateicoties inovatīvai abrazīvo un absorbējošo šķiedru kombinācijai, netīrumi tiek optimāli izšķīdināti un absorbēti. Izvirzītās un abrazīvās šķiedras ir pielāgotas virsmām, tādēļ ātri notīra noturīgos netīrumus no flīzēm, plaisām un šuvēm, piemēram, ziepju atlikumus, neatstājot nekādas paliekas.

Īpašības un ieguvumi
Āķa un cilpas fiksēšana
Mazgājams
  • Var mazgāt 60°C temperatūrā un atkārtoti izmantot.
Izvirzītas, abrazīvas šķiedras
  • Lieliski piemērots plaisu un savienojumu tīrīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (Gabals(i)) 2
Krāsa Balta
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 261 x 106 x 12
Pielietošanas veidi
  • Flīzes
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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