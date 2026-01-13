TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs
Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.
Izmantojot teleskopisko smidzinātāju, ātri un bez piepūles var notīrīt pat grūti aizsniedzamās vietas, piemēram, zem fasādēm. 180 grādos regulējamās eņģes ir vēl viena priekšrocība, kas ļauj notīrīt ziemas dārzus, slīpos jumtus un automašīnu novietnes. Pateicoties ērtajam teleskopiskajam mehānismam, darbība ir ļoti vienkārša, piespiežot tikai vienu pogu. Teleskopisko smidzinātāju var pagarināt no 1,20 līdz 3,70 metriem, tādējādi ļaujot notīrīt vietas līdz 5 metru augstumā. Visas pistoles ir ļoti viegli piestiprināt. Izmantojot ar Full Control Plus vai Smart Control pistoli, spiedienu ir ērti kontrolēt.
Īpašības un ieguvumi
Regulējamas eņģesPielāgojamas izmantošanas iespējas
Teleskopiskā roktura ērta izmantošanaCaurules var viegli un ērti izvilkt, piespiežot pogu.
Augstspiediena pistoles vienkārša salikšanaEsošo augstspiediena pistoli var vienkārši piestiprināt pie paredzētā turētāja.
Bajonetsavienojums
- Praktisks savienojums ar visiem Kärcher piederumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3780 x 120 x 233
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Fasāde
- Ziemas dārzi
- Jumtu un nojumju tīrīšana (piemēram, automašīnu nojumēm)