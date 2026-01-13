TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs

Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.

Izmantojot teleskopisko smidzinātāju, ātri un bez piepūles var notīrīt pat grūti aizsniedzamās vietas, piemēram, zem fasādēm. 180 grādos regulējamās eņģes ir vēl viena priekšrocība, kas ļauj notīrīt ziemas dārzus, slīpos jumtus un automašīnu novietnes. Pateicoties ērtajam teleskopiskajam mehānismam, darbība ir ļoti vienkārša, piespiežot tikai vienu pogu. Teleskopisko smidzinātāju var pagarināt no 1,20 līdz 3,70 metriem, tādējādi ļaujot notīrīt vietas līdz 5 metru augstumā. Visas pistoles ir ļoti viegli piestiprināt. Izmantojot ar Full Control Plus vai Smart Control pistoli, spiedienu ir ērti kontrolēt.

Īpašības un ieguvumi
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs: Regulējamas eņģes
Regulējamas eņģes
Pielāgojamas izmantošanas iespējas
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs: Teleskopiskā roktura ērta izmantošana
Teleskopiskā roktura ērta izmantošana
Caurules var viegli un ērti izvilkt, piespiežot pogu.
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs: Augstspiediena pistoles vienkārša salikšana
Augstspiediena pistoles vienkārša salikšana
Esošo augstspiediena pistoli var vienkārši piestiprināt pie paredzētā turētāja.
Bajonetsavienojums
  • Praktisks savienojums ar visiem Kärcher piederumiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 2.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 3780 x 120 x 233
Pielietošanas veidi
  • Fasāde
  • Ziemas dārzi
  • Jumtu un nojumju tīrīšana (piemēram, automašīnu nojumēm)
