Izmantojot teleskopisko smidzinātāju, ātri un bez piepūles var notīrīt pat grūti aizsniedzamās vietas, piemēram, zem fasādēm. 180 grādos regulējamās eņģes ir vēl viena priekšrocība, kas ļauj notīrīt ziemas dārzus, slīpos jumtus un automašīnu novietnes. Pateicoties ērtajam teleskopiskajam mehānismam, darbība ir ļoti vienkārša, piespiežot tikai vienu pogu. Teleskopisko smidzinātāju var pagarināt no 1,20 līdz 3,70 metriem, tādējādi ļaujot notīrīt vietas līdz 5 metru augstumā. Visas pistoles ir ļoti viegli piestiprināt. Izmantojot ar Full Control Plus vai Smart Control pistoli, spiedienu ir ērti kontrolēt.