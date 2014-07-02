Trīspozīciju sprausla, 038
Trīs sprauslu uzgalis ar manuālu uzgaļa pārslēgšanu. Ērta strūklas pielāgošana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkla mazgāšanas līdzekļa noņemšanai un uzklāšanai. Savienojums M 18 x 1,5.
Triple nozzle with manual nozzle changeover. Robust, durable and non-clogging. Convenient changeover between high-pressure pencil jet (0°), high-pressure fan jet (25°) or low-pressure fan jet (40°). For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18 x 1.5.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Sprauslas izmērs ( )
|38
|Temperatūra (°C)
|maks. 80
|Savienošanas vītne
|M 18
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
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