Trīspozīciju sprausla, 040
Trīs sprauslu uzgalis ar manuālu uzgaļa pārslēgšanu. Ērta strūklas pielāgošana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkla mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai.
Triple nozzle with manual nozzle changeover. Robust, durable and non-clogging. Convenient changeover between high-pressure pencil jet (0°), high-pressure fan jet (25°) or low-pressure fan jet (40°). For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Sprauslas izmērs ( )
|40
|Temperatūra (°C)
|maks. 80
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3