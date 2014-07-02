Turbo tvaika birste
Turbo tvaika birste tīrīšanai bez piepūles - uz pusi īsākā laikā. Jaudīga tīrīšana. Īsta laika ekonomija!
Tvaika turbo suka tīrīšanai bez piepūles uz pusi ātrāk. Iedarbīga tīrīšana, lai nebūtu jāmazgā. Birste vibrē, lai veicinātu tvaika tīrīšanu un viegli notīrītu netīrumus. Kärcher tvaika turbo birste uz pusi ātrāk attīra plaisas, stūrus, malas.
Īpašības un ieguvumi
Svārstoša birste
- Palielina tvaika tīrīšanas jaudu - par 50% ātrāka tīrīšana
- Viegla tīrīšana bez nepieciešamības tīrīt pat grūti sasniedzamas vietas, piemēram, plaisas, malas utt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 125 x 45
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Premium (balts)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 2.600 CB
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium
Pielietošanas veidi
- Pat noturīgi netīrumi
- Atkritumu konteineri
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Krāni
- Darba virsmas virtuvē
Atrast Turbo tvaika birste rezerves daļas
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